وزير الشئون النيابية معلنًا التزام الحكومة بتوصيات الحساب الختامي: نعترف بالسلبيات ونواجهها بشجاعة

أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

وقال فوزى، فى تعقيبه على مناقشات النواب: إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضا أهمية إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وايجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأضاف فوزي: الحكومة تتفق مع كافة الآراء، ايجابى وسلبى ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية.

ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى

وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتابع فوزي: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا ايجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الانصاف الاشارة إلى هذه الايجابيات

وأضاف: من الطبيعى أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب فى زيادة حجم المديونية، متابعا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهى نتيجة تحملنا المسئولية ونواجها بشجاعة واصرار ونقبل الرأى الآخر

موقف الأغلبية البرلمانية

وتابع: وهنا اشير إلى تقديرى لموقف الأغلبية البرلمانية التى لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات فى الحساب الختامى، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات.

الممارسة الديمقراطية الراقية

ووجه الشكر للنواب، قائلا،: المزايدة سهلة لكن التحلى بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية فى إدارة الجلسة، معلنا التزام الحكومة تنفيذ التوصيات.

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