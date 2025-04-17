انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 17-4-2025 في الفيوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، انخفاضا في الأسعار اليوم الخميس، وبلغت قيمة التراجع جنيه واحد في الكيلو، وتراوحت مابين 80 و85 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و75 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 90 و105 جنيهات، اسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسجل سعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و 210 جنيهات وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 200 جنيه، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 110 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيه، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة.، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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