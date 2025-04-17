إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق السياحي

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون، ويوجد مصابون، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في السائق، ما أفقده السيطرة علي السيارة، وانقلبت في نهر الطريق وأصيب 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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