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الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل متحللة

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

تكثف الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض واقعة عثور الأهالي على جثة متحللة مجهولة الهوية لطفل، داخل مقابر قرية منشاة عطيفه، بدائرة مركز سنورس.

ندب طبيب شرعي لبيان الصفة التشريحية

كانت مديرية أمن الفيوم، قد شكلت فريق بحث لتحديد هوية الحثة، ومعرفة ملابسات الواقعة، وقد استمع فريق البخث لأقوال عدد من أهالي القرية، وقررت نيابة مركز سنورس الجزئية ندب الطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، لجثة مجهولة عُثر عليها متحللة داخل مقابر قريه منشاة عطيفه بدائرة المركز، وطلب تحريات المباحث حول اسباب وملابسات الواقعة،

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير امن الفيوم،  إخطارًا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، بالعثور على جثة طفله لم تتجاوز العشر سنوات مجهولة الهوية في حالة تحلّل داخل مقابر قريه منشاة عطيفه بدائرة المركز.

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وانتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتم اخطار النيابة لمناظرة الجثة وإجراء معاينة لمكان الواقعة وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة وايداعها مشرحة مستشفي سنورس المركزي  تحت تصرف النيابة.

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