3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16، الصادر في 17 أبريل 2025، 3 قرارات جديدة اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة بالمجان لإقامة خدمات.

جاءت تلك القرارات كالتالي:



-قرار رئيس الوزراء رقم 931 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن حسين محمد السيد عويضة، بمساحة 375 متر مربع، ضمن حوض العشرات نمرة (1) زمام قرية الحسانين ناحية قرية الإخصاص، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة الإخصاص الإعدادية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2450 متر مربع، ضمن القطعة رقم (107) المنشقة من القطعة رقم (3) بحوض المنشر القبلي نمرة (33) زمام قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائي.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750 متر مربع، بالقطعة رقم (3) ضمن تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية زمام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز حماية المستهلك لإقامة فرع إقليمى للجهاز.





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