3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 مكرر (أ)، الصادر في 16 يناير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإجازات المقبلة، ومنها إجازات شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الإثنين الموافق ٢١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم."



-قرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء."

-وقر رئيس الوزراء رقم 1380 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو عام 2025 ميلادية إجازة رسـمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال".





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