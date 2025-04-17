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حوادث

ضبط طالب وعاطل يروجان للألعاب النارية عبر مواقع التواصل بالقليوبية

ضبط طالب وعاطل يروّجان
ضبط طالب وعاطل يروّجان للألعاب النارية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية.

 ترويج ألعاب نارية عبر مواقع التواصل بالقليوبية

بالفحص، تم تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم ضبطه وبحوزته 150 قطعة ألعاب نارية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أنه تحصل عليها من عاطل، تم ضبطه هو الآخر، وعُثر بحوزته على 350 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الترويج والبيع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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الالعاب النارية بيع الألعاب النارية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قسم شرطة ثان محافظة القليوبية وزارة الداخلية

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