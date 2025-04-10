التحقيق مع 4 متهمين بتعطيل حركة المرور واستخدام الألعاب النارية بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقاتها الموسعة مع أربعة متهمين باستخدام ألعاب نارية وخرق قانون المرور بتعطيل الحركة المرورية، بشارع المنيل، أثناء الاحتفال بعروسين، وقررت حجزهم على ذمة التحريات، وعرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.

كما أمرت بالاستعلام عن أوراق السيارات محل الواقعة، ورخص القيادة الخاصة بالمتهمين.

تعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية

وكشف الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) والسيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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