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ثقافة وفنون

نجوم الفن يدعمون سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السوريين

سلاف فواخرجي، فيتو
سلاف فواخرجي، فيتو

أصدرت نقابة الفنانين في سوريا قرارا بشطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي لما تم وصفه بالخروج عن أهداف النقابة، حيث أكدت أن هذا القرار صدر بسبب إنكارها الجرائم الأسدية، وعدم الشعور بآلام الشعب السوري.

وتبع قرار النقابة موجة دعم للفنانة السورية من الفنانين المصريين، حيث وصفه البعض بالقرار الأحمق بينما رحب بها البعض الآخر في مصر.

دعم نجوم مصر لسلاف فواخرجي

 كتبت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “”فيس بوك": “سلاف فواخرجي شطبت عضويتها نقابة سوريا أهلا بيها وسط زملائها وحبايبها فنانة عظيمة وثروة لايقدرها إلا من يفهم في الماس”، لترد عليها سلاف قائلة: “ محبتكم واحتضانكم ثروتي الحقيقية يا بنت الأصول، مصر وأهلها هم الماس وأعلى وأغلى”.

بينما قال الإعلامي خالد منتصر عبر حسابه الرسمي على “الفيس بوك”: “ندعم سلاف فواخرجي قرار أحمق من سلطة فاشية حمقاء وكارثية دينية ضد الفنانة سلاف فواخرجي الفنان كالوشم مستحيل أن يشطب من العقل أو الروح وسلاف أهم عندنا من ألف سلفي نقابة تطبل للدواعش وترقص على جثث الأيزيديات والعلويين، وتذبح فنانة رفضت سماسرة الدين، وفرت من سوق نخاسة السبايا هي نقابة لا تستحق الانتماء اليها، مرحبًا بك يا سلاف في أحضان مصر المحروسة. وفي انتظار مسلسلك القادم من ستوديوهات القاهرة وفي انتظار ترحيب النقابة المصرية.”

ورحب محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" بالنجمة السورية داخل مصر: “تواصلت اليوم مع النجمة العربية الكبيرة سلاف فواخرجي التي دعت لمصر وقالت: مش بعتبر نفسي ضيفة في مصر، لأن مصر طول عمرها بلدي وشعبها له فضل كبير بشهرتي لأنهم حبوني من قلوبهم.. وأنا كمان بحبهم من كل قلبي.. ونعم الأهل والبلد.. الله لا يحرمني منكم، أنتم أهلي وناسي”، مضيفًا: “ونحن بدورنا نقول لها: كلنا معك.. وإن شاء الله تعودي لجمهورك المصري بأعمال كتير إن شاء الله”.

أما المخرج حسني صالح فقد أظهر دعمه للفنانة السورية من خلال الترويج للدراما التي من المقرر أن تعود من خلالها سلاف بعنوان “قلب زينب، فكتب عبر حسابه الرسمي: ”سلاف فواخرجي قلب زينب تأليف المستشار بهاء المري واخراج حسني صالح".

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