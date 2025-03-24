الإثنين 24 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل عرض الفيلم السوري «سلمى» في الإمارات

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

تستعد دور العرض السينمائية في الإمارات لاستقبال الفيلم السوري "سلمى"، بطولة الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ليكون بذلك أول فيلم سوري يُعرض في دور السينما الإماراتية.

وفيلم “سلمي” من إخراج جود سعيد، الذي يشارك في تأليفه بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ومن إنتاج جود آرت برودكشن بالتعاون مع آدامز برودكشن. يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم سلاف فواخرجي، باسم ياخور، المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، حسين عباس، مجد فضة، نسرين فندي، مغيث صقر، ورد عجيب، وحسن كحلوس.

ويحكي الفيلم قصة امرأة وحيدة تواجه تحديات صعبة بعد اختفاء زوجها، مما يدفعها لاتخاذ قرارات مصيرية بين المواجهة والتضحية أو البحث عن خلاصها الشخصي مع عائلتها.

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