سر اليوم الذي رقصت فيه الشياطين.. تطورات نظام المقايضة.. تعرف على أول من صك النقود.. وماذا حدث بعدما تخلصت مصر من الحكم العثماني؟

لم تعرف النقود والعملات المعدنية والورقية التى وصلت الآن إلى الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف من قبل، وكان البديل هو نظام المقايضة أقدم طريقة للتجارة ويعود تاريخه إلى قرابة 6000 سنة قبل الميلاد، أي قبل فترة طويلة من اختراع العملة النقدية، حيث كان الأفراد يتاجرون في الخدمات والسلع عبر خدمات وسلع أخرى، أي عملية تبادل البضائع بين طرفين أو أكثر من دون استخدام النقود.

مع تقدم الحضارة الإنسانية واكتشاف المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والبرونز، تحولت أموال السلع إلى نقود معدنية تم سكها واستخدامها لتكون العملة البديلة عن المقايضة، لسهولة التعامل معها وإمكانية التحقق من كميتها بسهولة، وأصبح هذا هو الشكل الرئيسي للنقود فى العصور الحديثة.

من أدوات الطمع والإغراء

قيل فى الروايات والأساطير إن الشيطان رقص يوم اخترعت النقود وذلك لأنها وسيلة من وسائل الإغراء، وأداة من أدوات إثارة الطمع والجشع فى النفوس وكما نشر فى مجلة المصور فى مثل هذا اليوم عام 1953 موضوعا تحت عنوان "الشيطان يرقص لأول مرة فى العباسية" عن ظهور النقود ــ العملات ــ وبداية تداولها.

صور من أشكال العملة اليونانية القديمة



وقالت المجلة: كان فيدون ملك اليونان أول من صك النقود فى العالم حين كان يجزى الأبطال من رجال جيشه بقطع من المعادن النفيسة من الذهب أو الفضة، ثم أمر بأن تنقش على هذه القطع المعدنية صورته واسمه، ثم انتقل صك العملة من اليونان إلى بلاد فارس ثم إيطاليا حتى عمت العالم كله.

العملات عبر التاريخ



تطورت أشكال النقود على مر العصور من مربعة إلى بيضاوية أو مستطيلة إلى أن اتخذت الشكل المستدير، وكان العرب يستعملون نقود الدول المجاورة، وعندما ظهر الإسلام اتخذ العرب عملة الروم وعلى أحد وجهها صورة هرقل، ولما استتب الأمر للمسلمين سكوا لأنفسهم نقودا تحمل على أحد وجهها كلمة "الله" وعلى الوجه الآخر نقوشا مسيحية أو وثنية.

وتطورت النقوش على النقود حتى أصبحت آيات قرآنية، وفى عهد عبد الملك بن مروان سكت الدنانير والدراهم العربية الخالصة، وحملت عبارات عربية "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" وعلى الوجه الآخر "الله أحد الله الصمد، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق".

الدنانير المصرية



وعرفت مصر النقود فى عهد أحمد بن طولون الذى صك "الدنانير الأحمدية" ثم صك الحكام من بعده دنانير نسبوها لأنفسهم، وفى عهد المعز لدين الله الفاطمى صكت " الدنانير المعزية " ثم " الناصرية "ثم الاشرفية ن ثم دنانير صلاح الدين.

وعندما استولى الأتراك على مصر تغيرت النقود، وسمى الدينار "الأشرفى" أو المحبوب وحمل صورة سلطان تركيا وكتب أسفله "سلطان البرين"، ولما جاءت الحملة الفرنسية أبقت "المحبوب" كما هو، وصكوا عملة بنصف قيمته أسموه "الميدى"، ثم عاد الأتراك، وصكوا الريال المجيدى نسبة الى السلطان العثمانى عبد المجيد.



وبعد أن تخلصت مصر من الحكم العثمانى تطورت النقود المصرية فى عهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد ثم الملك فاروق، إلا أن مصر كانت تصك نقودها فى برمنجهام بإنجلترا، وبريتونيا فى جنوب افريقيا، وبومباى فى الهند، وبعد ثورة يوليو 1952 وفى يوم عيد التحرير أنشأت دار النقود الجديدة التى أهدتها حركة التحرير إلى الشعب المصرى وتقع فى منطقة العباسية، وبلغت تكاليفها 105 آلاف جنيه، زودت بآلات من ألمانيا بلغت أثمانها 140 ألف جنيه وجاء مع الآلات الخبراء الألمان لتشغيلها.

ريال ونصف ونصف القرش



تسك دار سك النقود فى مصر فى العام ــ 1953 ــ من النقود مليون ونصف من العملات ما بين ريال فضة ونصف ريال وقرشين، 20 مليون قطعة من النيكل من فئة القرش ونصف القرش والمليمين "النكلا"، إضافة إلى 5 ملايين قطعة من فئة المليم من البرونز، 500 ألف قطعة من الذهب من فئة خمسة جنيهات، ونصف جنيه والريال.

عقد صناعة المليم فى بومباى



ألغت الحكومة جميع عقود صك النقود السابقة إلا عقدا واحدا مع بومباى لسك عملة المليم على أن تكون العملة الجديدة خالية من صور الأشخاص إلا من صور الأهرامات وزهرة اللوتس وشجرة القطن وأهرامات الجيزة الثلاث وتقرر أن تكون دار صك النقود منفصلة عن مصلحة الدمغة والموازين، وأن تتبع مصلحة التجارة والصناعة ــ أصبحت الآن تتبع البنك المركزى ــ.

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