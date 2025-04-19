ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم؟ ومن هم الأقارب من ذوي الأرحام الواجب صلتهم؟ ومتي يستجاب الدعاء علي الأقارب ذوي الأرحام؟ وما حكم الدعاء علي ذوي الرحم الظالم؟ وحكم قطع أرحام الأقارب ذوي الأرحام بسبب سوء المعاملة والظلم؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها مقاطعة ذوي الأرحام.. كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستجدونه في هذا التحقيق فإلى التفاصيل

حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

من هم ذوو الأرحام

كل القرابات رحم، لكن أقربهم الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم هؤلاء أقرب الرحم، ثم الإخوة ثم بنوهم أولاد الإخوة، ثم الأعمام وأولادهم وهكذا الأقرب فالأقرب؛ ولهذا لما سئل النبي ﷺ قال له السائل: من أبرر يا رسول الله؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب فالصلة تكون للأقرب فالأقرب، بالمال وبالكلام الطيب وبالزيارة بالأسلوب الحسن بالسؤال عن حاله.

آراء العلماء في ذوي الأرحام الواجب صلتهم

اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين:

الأول: كل رحم محرم، وهو قول للحنفية، وقول للمالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينضبط، ولو قيل: كل رحم، للزم صلة جميع بني آدم.



الثاني: كل رحم محرم وغير محرم، وهذا المشهور عند المالكية، ونص عليه أحمد، قالوا: لأن هؤلاء أرحام وقد أمر الله بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة، ورجح هذا النووي في شرحه على مسلم فقال: (واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال.

حكم قطع أرحام الأقارب بسبب سوء المعاملة والظلم

من المعلوم انه لا يجوز قطع صلة أرحام الأقارب إن كانوا من الأرحام الواجب صلتهم، بسبب ما يصدر منهم من إساءة فقد جاء في تفسير ابن كثير -رحمه الله-: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ، أَصِلُ وَيَقْطَعُونَ، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ، وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ، أَفَأُكَافِئُهُمْ؟ قَالَ: لَا، إِذَنْ تُتْرَكُونَ جَمِيعًا، وَلَكِنْ جُدْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

حكم الدعاء علي ذوي الرحم الظالم

نعلم أن دعاء المظلوم على الظالم مستجاب -بإذن الله-، كما نعلم أن الدعاء لا يُستجاب إذا كان فيه إثم أو قطيعة رحم، فإذا اجتمع الأمران مع بعضهما، بأن كان هناك شخص مظلوم من أحد أرحامه -شخص ظالم مؤذٍ، وسيء الخلق والعشرة جدًّا-، فإذا دعا المظلوم على الظالم بشيء فيه قطيعة رحم -مثل: الموت، أو المرض الشديد، أو أن يباعد الله بينهما إلى يوم الدين-، فإن دعوة المظلوم مستجابة، ولو كان الظالم من أرحامه وأقربائه، ما لم يتعدّ حدود ما يباح له من الدعاء عليه.

ويشهد لاستجابة دعاء ذي الرحم على قريبه دعوة الوالد على ولده؛ ما أخرجه الترمذي، وحسنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا شك في إجابتها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.

وكذلك قصة جريج المشهورة، ودعاء أمّه عليه، وقد استجاب الله دعوتها؛ فابتلي جريج بسببها، وهي في الصحيحين.

حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

حكم قطع الرحم إذا ترتب علي وصلها ضرر لابن باز

أجاب الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز مفتي السعودية الأسبق علي هذا السؤال بالقول: إذا كان ليس فيهم أب ولا أم يجوز، أما الأب والأم ولو قطع، ولو ضرب الولد، ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه، والحرص على هدايته؛ لأن الله -جل وعلا- قال في حق الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، قال: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، فنهى عن طاعتهما في الشرك، وهكذا المعصية لا يطاعان في المعصية، ولكن مع هذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفًا فالوالدان لهما شأن غير شأن لبقية الأقارب.

أما بقية الأقارب، فإذا أساؤوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم، وإن وصلهم من باب الدعوة إلى الله، ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون، فهذا من باب المعروف، ومن باب الخير كما قال النبي ﷺ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وقال له ﷺ رجل: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال ﷺ: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني: الرماد الحامي ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك.

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