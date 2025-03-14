ما هي أطول وأقصر آية وكلمة في القرآن الكريم؟ تعرف عليهم

من المعروف أن القرآن الكريم هو "كلام الله -تعالى- الذي أنزله على نبيِّه محمد -صلى الله عليه وسلم-، المُعجَز بلفظه ومعناه، المُتعبّد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر؛ المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس"، وهو ما اتفق عليه العلماء وبرغم هذا الاتفاق إلا أن هناك آراء حول آيات وسور الكريم يدور حولها الحديث ولعل من بينها ما هي أطول وأقصر آية في القرآن الكريم وكذلك ما هي أطول وأقصر سورة من القرآن الكريم. كما أنه من المعروف أيضا أن القرآن الكريم يقسم إلى سورٍ، والسورة الواحدة تتضمّن عدّة آياتٍ، والآية الواحدة تتضمّن عدة كلمات.

وفيما يأتي نستعرض معكم أطول وأقصر سورة في القرآن الكريم وكذلك أطول وأقصر آية.

ماهي أطول وأقصر آية ما هي أطول وأقصر كلمة في القرآن الكريم

أطول وأقصر سورة في القرآن الكريم

من المعروف أن أطول سور القرآن الكريم هي سورة البقرة، وهذا يتناسب مع افتتاح القرآن الكريم بالسبع الطوال من السور، والبدء بسورة البقرة كونها الأطول من بين سور القرآن الكريم وتعتبر سورة البقرة فسطاط القرآن الكريم، لما تحتويه من قصصٍ وعبر، فتحوي خمسة عشر مَثلًا، وخمسمئة حُكمٍ؛ فآية الدين وحدها في سورة البقرة تحوي أربعة عشر حكمًا، وهي أطول آيةٍ في القرآن الكريم





أقصر سورة في القرآن الكريم

أقصر سورة في القرآن الكريم هي هي سورة الكوثر، ونزلت على محمد -صلى الله عليه وسلم- بواسطة الوحي جبريل -عليه السلام- في مكة المكرمة وعدد آياتها ثلاث آيات بلا خلاف، أما عدد كلماتها فهي عشر كلمات وعدد حروفها اثنين وأربعين حرفًا





أطول آية في القرآن الكريم

من المعروف أن أطول آية في القرآن الكريم هي الآية رقم 282 من سورة البقرة، وتُعرف هذه الآية بآية " الدَين "، وهي قول الله عزَّ وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }، ( سورة البقرة / 282 ).

أقصر. آية في القرآن

لعله من المعروف ان أقصر آية في القرآن الكريم بالعدد المدني هي قول الله تبارك وتعالى (مدهامتان) الآية 63 من سورة الرحمن فهي على كلمة واحدة، وفي العدد الكوفي (حم) الآية رقم ا من الحواميم السبعة، لأنها على حرفين

ولكن بعض العلماء قالوا كلاما آخر في هذا الموضوع فقد جاء في كتاب غيث النفع في القراءات السبع لأبي الحسن النوري المقرئ المالكي (المتوفى: 1118هـ): مُدْهامَّتانِ، قال بعضهم: إنها أقصر آية في كتاب الله تعالى. وفيه نظرٌ؛ لأن "ثُمَّ نَظَرَ" بالمدثر آية باتفاق أهل العدد، وهي أقصرُ، وأقصرُ منهما "وَالفَجْرِ"، "وَالضُّحَى", وهما آيتان باتفاق أيضًا. ا

وبهذا فإن الآية: 21 من سورة المدثر (ثُمَّ نَظَرَ) و(مُدْهامَّتانِ) يوجد في آيات القرآن ما هو أقصر منهما.

ماهي أطول وأقصر آية ما هي أطول وأقصر كلمة في القرآن الكريم

أطول وأقصر سورةٍ في القرآن الكريم

هي: سورة البقرة، والتي يصل عدد آياتها إلى 286 آية، وأقصر سورة في القرآن الكريم هي: سورة الكوثر، والتي يبلغ عدد آياتها ثلاثة آيات.

أطول وأقصر كلمة في القرآن

أطول كلمة في القرآن الكريم هي قوله -تعالى-: (فَأَسقَيناكُموهُ)،[٩] في سورة الحجر، وأقصر كلمة هي كلمة أُفّ، في قوله -تعالى-: (فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ)





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