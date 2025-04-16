تعرف على موعد ومكان استئناف المحادثات بين إيران وأمريكا

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء، إن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما، السبت المقبل، بوساطة عُمانية.

استئناف المحادثات مع أمريكا في روما يوم السبت

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ذكرت، يوم الاثنين الماضي، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن المحادثات ستعقد في مسقط عاصمة عمان، وفق "رويترز".

وقالت إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي، إنهما عقدتا محادثات "إيجابية" و"بناءة" في سلطنة عمان واتفقتا على استئنافها الأسبوع المقبل، بهدف التوصل لحل بشأن برنامج طهران النووي المتسارع بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري إذا لم تنجح المحادثات في التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي: "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى أساس للمفاوضات، وإذا تمكنا من التوصل إلى هذا الأساس الأسبوع المقبل فإننا سنكون قد قطعنا شوطا طويلا، وسنكون قادرين على بدء مناقشات حقيقية بناء على ذلك".

وأضاف أن المحادثات، وهي الأولى بين إيران وإدارة ترامب، بما في ذلك ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، جرت في "أجواء بناءة وهادئة وإيجابية".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن المحادثات كانت "إيجابية وبناءة للغاية".

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