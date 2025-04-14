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رياضة

أزمة في ريال مدريد، تقارير تشير إلى احتمالية غياب مبابي عن نهائي كاس ملك إسبانيا

كيليان مبابي، فيتو
كيليان مبابي، فيتو

أكد الحكم الإسباني الدولي السابق، إيتورالدي غونزاليس، أن غياب نجم ريال مدريد كيليان مبابي عن نهائي كأس ملك إسبانيا المقبل سيكون ممكنًا فقط في حال تم توقيع عقوبة إيقاف بحقه لمدة أربع مباريات أو أكثر، وذلك على خلفية طرده في مباراة الفريق الأخيرة ضد ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني.

وأوضح غونزاليس، في تحليله التحكيمي للواقعة، أنه بالنظر إلى أن تدخل مبابي على لاعب ألافيس أنطونيو بلانكو لم يسفر عن إصابة الأخير، فإنه يستبعد فرض عقوبة إيقاف طويلة على النجم الفرنسي تصل إلى أربع مباريات أو أكثر.

الإيقاف ثلاث مباريات كحد أقصى

وأضاف الحكم السابق أن اللوائح التأديبية في مثل هذه الحالات عادة ما تتراوح بين مباراة واحدة وثلاث مباريات إيقاف كحد أقصى، وهو ما يعني أن مبابي سيكون متاحًا للمشاركة في نهائي كأس الملك ما لم تتخذ لجنة الانضباط قرارًا استثنائيًا بتغليظ العقوبة.

ومن المقرر أن تقام مباراة  ريال مدريد وبرشلونة،  في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 ابريل المقبل.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور النهائي عقب التغلب على سوسيداد في الدور السابق، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو في نصف النهائي.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة 10 مساء بالتوقيت القاهرة.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وذلك للعام السادس على التوالي.

وسيكون هذا تاسع نهائي يقام في عاصمة إقليم الأندلس، التي تعتبر المقر الرسمي للمباراة النهائية حتى عام 2025.

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