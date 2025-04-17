رئيس عمال مصر: القومي لحقوق الإنسان الحارس الأمين لتعزيز المبادئ الحقوقية للمواطن

وجه عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر إلى الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القائمين على البروتوكول الموقع مع اتحاد نقابات عمال مصر وأعضاء المجلس، علي جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك.

وقال الجمل: إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.

وأكد الجمل على تقدير مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية.

يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، وقع أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والسفير د. محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ود. هانى ابرهيم القائم بأعمال الأمين العام ود. محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس.

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