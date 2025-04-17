أعادت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، فتح الميناء أمام دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

كانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

كما حذرت من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا من اليوم بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية.

حالة الطقس الخميس

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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