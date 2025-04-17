الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعادت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، فتح الميناء أمام دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية 

كانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

كما حذرت من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا من اليوم بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية.

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل توزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأبوظبي

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء

حالة الطقس الخميس

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الشرقية العريش تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء شمال سيناء محافظة شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

بداية التغيير، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

بعد وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، أخطر أعراض سرطان الدم وأسباب الإصابة به

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

هدية الرئيس إلى عمال مصر، موقف مشروع قانون العمل بعد موافقة النواب وموعد تطبيقه

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الموز وأرقام فلكية للأصناف المستوردة

أخبار مصر: ضربة أمنية جديدة لمحلات "بلبن ووهمي"، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك، رد أصالة على غلق عيادة ابنتها، الذهب يقفز

بسبب أرنب في المحرك، اشتعال النيران في طائرة أمريكية تقل 153 راكبا بعد إقلاعها (فيديو)

خدمات

المزيد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية