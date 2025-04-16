شارك اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات الدورة السابعة عشرة من حفلتوزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي أُقيم بقصر الإمارات في أبوظبي، تحترعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوانالرئاسة، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل توزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأبوظبي

وضم الوفد المصري المشارك في الحفل كلًا من الأستاذ عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور أمجد أحمد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، ونقطة الاتصال مع جائزة خليفة في مصر، والدكتور شريف الشرباصي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات الزراعية والابتكار الزراعي، ودعم الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير قطاع النخيل على المستوى الإقليمي. كما تهدف إلى إبراز ما تمت ع به محافظة جنوب سيناء من مقومات زراعية واعدة، وعلى رأسها إنتاج التمور عالية الجودة.

وتُعد جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في إنتاج التمور العضوية، حيث تنمو أشجار النخيل في بيئة صحراوية نظيفة خالية من الملوثات، مما يمنح التمور السيناوية جودة متميزة، لا سيما في مناطق مثل الطور، رأس سدر، ونويبع. وتسعى المحافظة إلى التوسع في الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور وتعزيزقدرتها التصديرية إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث يُشكل منصة هامة لتعميق التعاون العربي في مجالات الزراعةالمستدامة، وتبادل المعرفة العلمية، ودعم المزارعين والباحثين وتحفيز الابتكار الزراعي في المنطقة. كما قدّم درع محافظة جنوب سيناء إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووجّه له دعوة لزيارة المحافظة والاطلاع على تجاربها التنموية والزراعية.

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