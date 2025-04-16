الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل توزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأبوظبي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات الدورة السابعة عشرة من حفلتوزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي أُقيم بقصر الإمارات في أبوظبي، تحترعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوانالرئاسة، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل توزيع جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأبوظبي

وضم الوفد المصري المشارك في الحفل كلًا من الأستاذ عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور أمجد أحمد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، ونقطة الاتصال مع جائزة خليفة في مصر، والدكتور شريف الشرباصي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات الزراعية والابتكار الزراعي، ودعم الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير قطاع النخيل على المستوى الإقليمي. كما تهدف إلى إبراز ما تمت ع به محافظة جنوب سيناء من مقومات زراعية واعدة، وعلى رأسها إنتاج التمور عالية الجودة.

وتُعد جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في إنتاج التمور العضوية، حيث تنمو أشجار النخيل في بيئة صحراوية نظيفة خالية من الملوثات، مما يمنح التمور السيناوية جودة متميزة، لا سيما في مناطق مثل الطور، رأس سدر، ونويبع. وتسعى المحافظة إلى التوسع في الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور وتعزيزقدرتها التصديرية إلى الأسواق العربية والعالمية.

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء

بحوث الصحراء يتابع موسم حصاد القمح في جنوب سيناء

وأكد المحافظ  أن هذا الحدث يُشكل منصة هامة لتعميق التعاون العربي في مجالات الزراعةالمستدامة، وتبادل المعرفة العلمية، ودعم المزارعين والباحثين وتحفيز الابتكار الزراعي في المنطقة. كما قدّم درع محافظة جنوب سيناء إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووجّه له دعوة لزيارة المحافظة والاطلاع على تجاربها التنموية والزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصديرى للحاصلات الزراعية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اللواء الدكتور خالد مبارك جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

استجابة لـ فيتو، كهرباء الأقصر تعلن تأجيل قطع التيار عن إسنا السبت المقبل

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

شوفوا يوم غير ليلة العيد، غضب بين الأهالي بسبب بيان قطع الكهرباء عن إسنا السبت المقبل

بعد خطاب الأولمبية الدولية، الأهلي يجدد دعوته لتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة قانون الرياضة

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية