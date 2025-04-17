آخرهم سعد محمد.. السرطان يحصد أرواح ثلاثي الزمالك.. وهذه تفاصيل وصية ناشئ الأبيض الأخيرة بعد إصابته بالمرض اللعين للمرة الثانية

وفاة سعد محمد، رحل عن دنيانا اليوم الخميس سعد محمد لاعب الزمالك السابق، متأثرا بإصابته بالسرطان بمسقط رأسه في سوهاج بعد أيام من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا متأثرا بالمرض اللعين.. فيما كان علاء علي قد توفي أواخر 2029.

وعانى سعد محمد من الإصابة بمرض السرطان، لمدة خمس سنوات، الذي أفقده الكثير من الوزن، وأبعده عن كرة القدم.



ولعب سعد محمد في ناشئي الزمالك، مواليد سنة 2000 وأصيب بالسرطان في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس عام 2022 ثم أصيب به مرة أخرى، وخضع للعلاج الكيماوي، وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

وكان سعد محمد كشف في تصريحات سابقة أنه اكتشف مرضه عام 2018، بعدما ساقته الأقدار بالصدفة البحتة، وهو يستعد للسفر مع والديه لأداء العمرة، لتفاجئه التحاليل الطبية المطلوبة للسفر بمشاكل صحية، ثم تبين مع طبيب متخصص أنها سرطان الدم.

وصية سعد محمد الأخيرة

وكان سعد محمد كتب في 11 أغسطس عام 2023 وصيته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد إصابته بمرض السرطان للمرة الثانية ومهاجمهة المرض الخبيث له مرة أخرى.

وكتب سعد محمد في وصيته: وصيتي الأولى والأخيرة، حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائما، وإن كنت يوما أخطأت فسامحوني، وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آيه من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعًا بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين.

وفاة إبراهيم شيكا

وكان لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، توفي 12 أبريل الجاري بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم، حيث تسبب في تغيير ملامح إبراهيم شيكا وخسارة وزنه خلال الشهور الأخيرة قبل وفاته.

وكانت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، أعلنت عن وفاته عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.



وكان شيكا قد أصيب بسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

وفاة علاء علي

وكانت الكرة المصرية تلقت خبرًا مفجعًا شهر نوفمبر عام 2019 بوفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق، عن عمر يناهز 31 عامًا و10 أشهر.

وتوفي علاء علي متأثرا بورم خبيث في المخ دون الإعلان عن مرضه، حيث جاء خبر وفاته بمثابة الصدمة للوسط الرياضي في هذا التوقيت.

وكان علاء علي أحد اللاعبين الواعدين في نادي الزمالك بقطاع الناشئين بعد نجاحه في الاختبارات، ولمع اللاعب ليتم تصعيده قبل أن يكمل عامه الـ20 إلى الفريق الأول بواسطة الهولندي رود كرول المدير الفني الأسبق، الذي دفع به في لقاء طلائع الجيش يوم 29 مارس 2008 ببطولة الدوري.

وساهم علاء علي بعد تصعيده في حصد بطولة كأس مصر مع الفريق الأول قبل رحيل كرول وتولي الألماني راينر هولمان قيادة الفريق الأبيض موسم 2008/2009، ولعب 16 مباراة وصنع 4 أهداف، ثم كانت نقطة التحول في مشوار علاء في موسم 2009/2010 بعد تولي حسام حسن قيادة الزمالك.

وقرر اللاعب الرحيل عن الزمالك في يناير 2012 بعدما أصبح أسيرًا لمقاعد البدلاء مع حسن شحاتة المدرب الأسبق للزمالك، وانتقل علاء علي إلى تليفونات بني سويف موسم 2012/2013، ثم سموحة موسم 2013/2014، ثم انتقل علاء علي لطلائع الجيش موسم 2016/2017، ثم رحل في الموسم التالي لوادي دجلة، وانتقل بعدها إلى المصري البورسعيدي موسم 2017/2018، ثم قرر الرحيل بعدها في يناير 2018 إلى بتروجيت، وتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

رحم الله الجميع.

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