أسعار وأنواع سبرتاية القهوة في العتبة.. الطقم الكامل يبدأ من 450 جنيهًا ويصل إلى 1250.. وارتفاع سعر النحاس سبب موجة الغلاء الأخيرة (فيديو وصور)

في قلب القاهرة القديمة، وتحديدًا في منطقة العتبة الصاخبة، يقف شامخًا محل "بريموس"، شاهدًا على عقود من الزمن وحكايات لا تنتهي.

هنا، يتجسد عشق المصريين للقهوة الأصيلة، التي لا تزال تُعد على نار هادئة فوق "السبرتاية" النحاسية، مانحةً إياها مذاقًا فريدًا لا يضاهيه حديث.

رجب مختار.. 25 عامًا من الخبرة في خدمة عشاق "السبرتاية"

داخل أروقة المحل العتيق، يستقبلك رجب مختار بابتسامة ودودة وخبرة تجاوزت ربع قرن في عالم "السبرتايات" ولوازم القهوة.

ويؤكد مختار أن "السبرتاية" هي الأساس الحقيقي لقهوة "أصحاب المزاج"، فهي تمنحها الوقت الكافي لتنضج على نار هادئة، وتضفي عليها نكهة مميزة لا يمكن الحصول عليها بأي وسيلة أخرى.

ويضيف: "القهوة على النحاس في السبرتاية حاجة تانية خالص".

تشكيلة واسعة من السبرتايات ترضي جميع الأذواق والميزانيات

ويتباهى محل "بريموس" بتشكيلة واسعة ومتنوعة من "السبرتايات" تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

وتبدأ الأسعار من 150 جنيهًا مصريًا وتتدرج صعودًا، لتشمل مختلف الأحجام والأشكال والمواد.

كيفية استخدام السبرتاية

يشرح مختار للزبائن كيفية استخدام "السبرتاية" بكفاءة، مؤكدًا أهمية عدم الإفراط في كمية "السبرتو" لتجنب تبخره قبل الاستخدام.

وينصح بإضافة كمية قليلة في كل مرة يتم فيها إعداد القهوة.

اشكال مختلفه من السبرتاية

من "السبرتايات" التقليدية إلى التصميمات الحديثة يعرض المحل أنواعًا مختلفة من "السبرتايات"، بدءًا من النماذج الأساسية وصولًا إلى تلك المزودة بـ "طارة" لتثبيت "الكنكة" بشكل آمن، خاصة في وجود الأطفال. تتراوح أسعار هذه الفئة بين 200 و375 جنيهًا مصريًا، وتتميز بتصاميم عملية وأنيقة.

قطع أثرية وذكريات الماضي

يحتفظ "بريموس" بقطع نادرة تعود إلى زمن مضى، مثل "السبرتاية" الصاج التي تشبه "الباجور" القديم، والتي يبلغ سعرها 300 جنيه مصري، كما تتوفر "سبرتايات" صاج أخرى بأسعار تبدأ من 185 جنيهًا.

أطقم قهوة متكاملة.. هدية قيمة ومذاق أصيل

يقدم المحل أيضًا أطقم قهوة متكاملة تتضمن "السبرتاية" و"الكنكة" والفناجين والصينية، بأسعار مختلفة تبدأ من 450 جنيهًا وتصل إلى 1250 جنيهًا للأطقم الفاخرة ذات التصميمات المميزة والصواني الأكبر حجمًا.

ارتفاع الأسعار.. ولكن الإقبال يزداد

على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار النحاس، وهو المكون الأساسي في صناعة "السبرتايات"، يؤكد رجب مختار أن الإقبال على شرائها لا يزال في ازدياد. ويعزو ذلك إلى القيمة التي يراها الزبائن في القهوة المعدة بالطريقة التقليدية، وإلى عدم قدرتهم على الاستغناء عن هذا الطقس الموروث.

ويختتم حديثه قائلًا: "القهوة بقت مطلب شعبي دلوقتي، ومحدش بيستغنى عن السبرتاية زي ما الواحد ما بيستغناش عن المية".

نبذة تاريخية عن محل بريموس

وتأسس محل بريموس في العتبة منذ أكثر من 90 عامًا، وتحديدًا في عام 1930.

وكان له دور رائد في إدخال "بابور الجاز" أو مواقد الكيروسين إلى مصر، حيث يعتبر علامة تجارية أصلية كانت موجودة في كل بيت مصري تقريبًا.

بدأ انتشار "وابور الجاز بريموس" في مصر على يد رجل الأعمال الأرمني أفاديس نارس، الذي استورد هذه المواقد السويدية الصنع.

وقد ارتبط اسم "بريموس" في مصر ارتباطًا وثيقًا بهذه المواقد، وبالعودة إلى زمن الفن الجميل، وتحديدًا فيلم "لعبة الست" للنجم نجيب الريحاني، حيث جسد شخصية "حسن بابور" الذي يعمل بمحل بريموس.

وظل أفاديس يستورد بوابير الجاز حتى عام 1970، ثم تعاقد مع مصنعين مصريين لتصنيعها محليًا، ليصبح بديلًا عن الاستيراد من السويد.

واشترط قبل بيع المحل الحفاظ على نشاطه وعدم تغييره، وهو ما يفسر استمرار "بريموس" حتى الآن في بيع نفس المنتجات التي بدأ بها.

نبذة عن تاريخ العتبة

وتعتبر منطقة العتبة من أقدم وأهم المناطق التجارية في القاهرة. يعود تاريخها إلى العصر المملوكي، حيث كانت تعرف بـ "عتبة القاضي" نسبة إلى قاضي القضاة الذي كانت تقع داره في هذه المنطقة.

ومع مرور الوقت، تحولت العتبة إلى مركز تجاري حيوي، واشتهرت بأسواقها المتنوعة التي تبيع مختلف أنواع السلع، من الأقمشة والأدوات المنزلية إلى التحف والأنتيكات.

في العصر الحديث، حافظت العتبة على مكانتها كمركز تجاري رئيسي، على الرغم من التطورات العمرانية وظهور مراكز تسوق حديثة. لا تزال المنطقة تحتفظ بطابعها الشعبي الأصيل، وتتميز بأسواقها المزدحمة وحركتها الدؤوبة.

وجود محلات عريقة مثل "بريموس" يضيف إلى سحر هذه المنطقة، ويذكرنا بجذورها التاريخية وثقافتها الغنية.

ويبقى محل "بريموس" في العتبة علامة بارزة في عالم القهوة المصرية الأصيلة، ومصدرًا لا ينضب لـ "السبرتايات" النحاسية التي تحمل عبق الماضي ونكهة الحاضر.

وبين أروقته، تتجسد حكايات العشق للقهوة وطقوس إعدادها التي توارثتها الأجيال.

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