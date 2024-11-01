أم كلثوم تتجول في شارع المعز.. أنتيكات وتماثيل ورسوم جدارية لكوكب الشرق ومشاهير الفن.. والأسعار تبدأ من 40 جنيها (فيديو وصور)

في قلب القاهرة القديمة، تحديدًا في منطقة الجمالية، ينبعث عبق التاريخ من أزقة وشوارع تعود إلى عصور مختلفة، منها العصر الفاطمي الذي شهد تأسيس القاهرة وشارع المعز لدين الله الفاطمي، والعصر الأيوبي الذي شهد تطورًا معماريًا ملحوظًا، والعصر المملوكي الذي تميز بالعديد من المباني الأثرية.

عندما تتجول في شارع المعز تجد نفسك محاطًا برسومات جدارية وتماثيل لشخصيات فنية تركت أثرًا عظيمًا في النفوس، مثل فؤاد المهندس ومحمد صلاح وأم كلثوم والشعراوي بعض من هذه الرموز المصرية تأخذك في رحلة إلى الزمن الجميل.

أسعار الأنتيكات والتحف في شارع المعز

عند مرورك بقهوة أم كلثوم في منتصف شارع المعز، ستسمع كلمات أغانيها الشهيرة تتردد في الأرجاء، سواء كنت عربيًا تعرفها وتحفظها جيدا فتدندن معها أو أجنبيًا تفتن بالألحان والغناء.

وتجد تمثالا كبيرا لأم كلثوم بجانبها عبد الحليم حافظ يتوسطان القهوة، مما يجعلك تشعر وكأنك في حضورهما مهما مر الزمان.

أبرز معالم شارع المعز

ومن أبرز معالم شارع المعز أيضًا، تجد الأنتيكات التي تشمل تماثيل مصغرة لأبرز أعضاء فرقة أم كلثوم حيث أنهم كانوا سببًا كبيرًا في النجاحات التي حققتها كوكب الشرق على مدار حفلاتها الممتد لأكثر من 40 عامًا مثل محمد القصبجي على آلة العود ومحمد عبده على آلة القانون وإبراهيم عفيفي علي الرق وعباس فؤاد علي آلة الكونترباص.

وبلغ سعر الفرقة الموسيقية المصغرة حوالي 350 جنيها أما عن تمثال الست سعره يتراوح بين 40 و200 جنيه.

لم تقتصر رمزية أم كلثوم على الجدران والتماثيل، بل وصلت إلى أطقم القهوة والصواني المزخرفة بكلمات أغانيها وصورتها بألوان وأشكال مختلفة.

وتراوحت أسعار هذه الأطقم بين ٣٠٠ جنيه للطقم ٦ فناجين باطباقها و٤٥٠ جنيها للطقم الذي يحتوي على دورق كبير وصينيه و٦ فناجين صغيرة.

"إحنا لسة بناكل عيش من ورا الست لحد دلوقتي".. كانت كلمات لأحد الباعة عند سؤاله عن إقبال الناس على شراء كل مايتعلق بـ أم كلثوم، وأكمل حديثه أن “الست” رمز كبير يعبر عن مصر، ويقبل على شراء متعلقاتها الأجانب قبل المصريين، فهم يعتزون بها ويحبون سماع أغانيها.

أم كلثوم لم تكن مجرد مغنية، بل كانت رمزًا ثقافيًا وفنيًا لمصر والعالم العربي. لقبت بـ"كوكب الشرق" و"سيدة الغناء العربي"، وقدمت العديد من الأغاني الخالدة التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. من أشهر أغانيها “أنت عمري”، و"الأطلال"، و"سيرة الحب".

ولم تكن مجرد فنانة عظيمة، بل كانت أيضًا رمزًا وطنيًا وقف بجانب مصر في أوقات الأزمات. بعد هزيمة 1967، المعروفة بالنكسة، شعرت أم كلثوم بواجبها الوطني وقررت تحويل ألمها إلى عمل دؤوب لدعم بلدها حيث قامت بجولات غنائية حول العالم وخصصت عائدها لدعم المجهود الحربي في مصر.

ولم تكتفِ بالغناء فقط، بل سجلت نداءات حماسية للجنود المصريين على الجبهة، لتعزيز معنوياتهم.

أم كلثوم كانت تدرك تمامًا أهمية دورها الاجتماعي والمعنوي، وكانت تربط مستقبلها ومشاريعها بانتصار مصر.

وتوفيت ام كلثوم ٣ فبراير عام ١٩٧٥ تاركة إرثا فنيا عظيما يؤثر في الأجيال المتعاقبة وتظل رمزًا خالدًا يعبر عن روح مصر في كل الأزمنة.