شقيقة زعيم كوريا الشمالية: وضعنا كدولة "نووية" لا يمكن التراجع عنه

نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قولها إن "وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية لا يمكن التراجع عنه".

وأكدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن ذلك سيكون "مهما طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون بذلك".

وكانت كوريا الشمالية قد أدانت، في 2 أبريل، أحدث اتفاق بين أمريكا واليابان لإنتاج مشترك لصاروخ "جو-جو" متطور من طراز "إيه آي إم-120" خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إلى اليابان.

وقالت بيونج يانج إن هذه الخطوة تهدف لإثارة التوترات الإستراتيجية في منطقة آسيا، والمحيط الهادئ، متعهدة بتعزيز ردعها القوي ضد مثل هذا التهديدات.

وسلطت الوكالة الكورية الشمالية الضوء على تقارير تفيد بأن العلاقة العسكرية بين أمريكا واليابان وصلت إلى مرحلة "خطيرة للغاية".

واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويهدد، بشكل خطير، السلام والأمن في منطقة آسيا، والمحيط الهادئ.

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