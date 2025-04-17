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رياضة

غزل المحلة في مواجهة نارية اليوم أمام المصري بكأس عاصمة مصر

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة  نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة غزل المحلة والمصري

ويدخل غزل المحلة مباراة المصري املا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ علي آماله في عبود دور المجموعات والتأهل إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر. 

على الجانب الآخر يدخل فريق المصري المباراة طامحا هو الاخر في تحقيق الفوز للتمسك بامال التأهل لدور ربع النهائي من البطولة بشرط عدم فوز فريق سيراميكا كليوباترا علي زد.

حكام مباراة غزل المحلة والمصري 

ترتيب مجموعة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر

1- البنك الاهلي 8 نقاط.

2- غزل المحلة 4 نقاط.

3- سيراميكا 4 نقاط.

4- المصري 3 نقاط. 

5- زد 1 نقاط.

 

موعد مباراة المصري وغزل المحلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر).

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر. 

 

تعديل في موعد مباراة المصري وغزل المحلة 

وأعلنت  لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أبريل الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر ذاته.
وجاء هذا التعديل استجابة للمخاطبات الرسمية التي قامت بها إدارة النادي المصري والتي طالبت بإجراء مباريات تلك الجولة في توقيت واحد إعمالًأ لمبدأ تكافؤ الفرص.

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