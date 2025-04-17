كرة اليد، الأهلي يتصدر ترتيب دوري السيدات بعد المجمعة الأولى

كرة اليد، تصدر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، ترتيب الدوري الممتاز، بعد ختام مباريات الدورة المجمعة الأولى، المقامة بمشاركة 4 فرق.

وجاء الأهلي في المركز الأول بـ13 نقطة، وحل الشمس في الوصافة بـ8 نقاط، ثم سبورتنج ثالثًا بـ6 نقاط، والزمالك في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط.

وتقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.

خالد ديوان ينسحب من انتخابات اللجنة الأولمبية

وفي سياق متصل، اعتذر خالد ديوان نائب رئيس اتحاد كرة اليد، عن عدم الاستمرار في انتخابات عضوية اللجنة الأولمبية المصرية، والمقرر إقامتها 25 أبريل الجاري.

وتشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية منافسة على مقاعد العضوية، حيث تقدم 10 مرشحين يتم اختيار 8 من بينهم.

وبعد اعتذار خالد ديوان، أصبح هناك 9 مرشحين على عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، يتم اختيار 8 منهم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين كلًّا من:

محمد عبد المقصود (رئيس اتحاد رفع الأثقال).

مجدي اللوزي (رئيس اتحاد الملاكمة).

أشرف حلمي (رئيس اتحاد تنس الطاولة).

أحمد كامل (رئيس اتحاد الكانوي والكياك).

أشرف فرحات (رئيس اتحاد الهوكي).

آمنة الطرابلسي (رئيس اتحاد الإسكواش).

محمد محمود (نائب رئيس اتحاد المصارعة).

طارق السعيد (نائب رئيس اتحاد كرة السلة).

أيمن علي (رئيس اتحاد الدراجات).

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