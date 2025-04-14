الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، ديفيد ديفيز يقترب من العودة لتدريب الأهلي

ديفيد ديفيز، فيتو
ديفيد ديفيز، فيتو

كرة اليد، اقترب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الحالي لفريق دينامو بوخارست الروماني، من العودة لتولي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع المدرب الإسباني من أجل العودة لقيادة الفريق، في ظل اقتراب رحيل المدير الفني الحالي الدنماركي ستيفن مادسن.

وسبق أن تولى ديفيد ديفيز مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد ثم النادي الأهلي، وحقق عدد كبير من النجاحات والإنجازات.

 

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر

 وأعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:

الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل

الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء

الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل

الثالث والرابع - 4 عصرا

النهائي - 6 مساء

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

الزمالك (36) - (24) الزهور 

سبورتنج (22) - (31) الأهلي

الشمس (20) - (29) البنك الأهلي

سموحة (29) - (30) طلائع الجيش 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد ديفيد ديفيز دينامو بوخارست الأهلي ستيفن مادسن

مواد متعلقة

كرة اليد، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر

كرة اليد، مواعيد مواجهات نهائيات دوري السيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

كرة اليد، علي زين يوافق على الانضمام للأهلي في بطولتي أفريقيا

كرة اليد، اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف كأس مصر

ads

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

أول تحرك من الأهلي لتجهيز زيزو لمونديال الأندية

أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويج للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين

رسالة قوية من أمير قطر للرئيس السيسي

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية