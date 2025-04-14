كرة اليد، ديفيد ديفيز يقترب من العودة لتدريب الأهلي

كرة اليد، اقترب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الحالي لفريق دينامو بوخارست الروماني، من العودة لتولي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع المدرب الإسباني من أجل العودة لقيادة الفريق، في ظل اقتراب رحيل المدير الفني الحالي الدنماركي ستيفن مادسن.

وسبق أن تولى ديفيد ديفيز مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد ثم النادي الأهلي، وحقق عدد كبير من النجاحات والإنجازات.

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر

وأعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:

الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل

الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء

الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل

الثالث والرابع - 4 عصرا

النهائي - 6 مساء

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

الزمالك (36) - (24) الزهور

سبورتنج (22) - (31) الأهلي

الشمس (20) - (29) البنك الأهلي

سموحة (29) - (30) طلائع الجيش

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