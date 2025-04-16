كرة اليد، موعد مواجهات نصف نهائي كأس مصر
كرة اليد، أعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر رجال، للموسم الحالي 2024/2025.
وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:
الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل
الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا
الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء
الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل
الثالث والرابع - 4 عصرا
النهائي - 6 مساء
وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.
وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:
الزمالك (36) - (24) الزهور
سبورتنج (22) - (31) الأهلي
الشمس (20) - (29) البنك الأهلي
سموحة (29) - (30) طلائع الجيش
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