فريق بحث لكشف غموض وفاة شاب ببولاق الدكرور

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس، بشرفة منزله بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وذلك من خلال فريق يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب سقوط الشاب للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بوفاة شاب سقط من علو في أحد الشوارع في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وجود جثة شاب متوفى إثر سقوطه من الطابق الخامس، ونُقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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