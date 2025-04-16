اعترافات صادمة لـ مسجل خطر وثلاثة رعاة أغنام بتهمة قتل سيدة وحرق جثتها

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل خطر وشريكه وثلاثة أشخاص آخرين من رعاة الغنم، متهمين بقتل سيدة وإحراق جثتها بإحدى المناطق النائية بداىرة مركز شرطة أوسيم.

وبمواجهتهم اعترف المتهم الأول أنه كان يقيم علاقة غير مشروعة مع المجني عليها بإحدى الشقق وأثناء جلوسهما في جلسة مزاح توفيت إثر تناولها جرعة مخدر هيروين، وفور ذلك قام بلفها داخل سجادة واستعار سيارة صديقه المتهم الثاني بحجة إنهاء بعض المهام، ثم توجَّه بها إلى منطقة زراعية نائية مكان العثور عليها وألقاها هناك.

بينما أضاف المتهمون الثلاثة وهم رعاة أغنام أنهم شاهدوا الجثة داخل السجادة، فذُعروا وخشوا من المساءلة القانونية، فجمعوا المخلفات وأشعلوا النار فيها في محاولة لإخفاء ما وجدوه.

البداية من بلاغ تلقاه مدير مباحث الجيزة من غرفة عمليات الواقعة يفيد بالعثور على جثة لسيدة متفحمة بداىرة مركز شرطة أوسيم وبالانتقال، والفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها.

وبجمع التحريات والمعلومات أكدت أن المجني عليها كانت متعددة العلاقات المشبوه وتبين إقامة علاقة مع مسجل خطر كانت تقيم معه بشقته وباستدعائه اعترف بأنها توفيت إثر تناولها جرعة هيروين وقام بإلقاء جثتها في مكان العثور عليها، خوفًا من المساءلة القانونية.

وبتكثيف التحريات تبين قيام رعاة أغنام بإحراق الجثة فور العثور عليها وتم ضبطهم جميعًا وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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