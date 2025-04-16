أخبار مصر اليوم، قرار من الشهر العقاري بشأن تسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، إحالة عدد من العاملين بالأوقاف للنيابة، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قرار مهم من الشهر العقاري بشأن تسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًّا رقم (9) بتاريخ 22 أبريل 2024، يتضمن توجيهات مشددة لمكاتبها والمأموريات التابعة لها، بالإضافة إلى مكاتب التوثيق وفروعها، بشأن التعاملات العقارية المتعلقة بوحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي.

ويأتي هذا المنشور استنادًا إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث نصت المادة الرابعة من القانون على التزام المنتفعين باستعمال الوحدات السكنية كمقر سكن دائم لهم ولأسرهم، وعدم التصرف فيها أو بجزء منها بأي صورة من صور التعاملات قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

كما حظرت المادة على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور نفس المدة من تاريخ اعتماد شهادة الصلاحية للإشغال من الجهة المختصة.

وأكّد المنشور أنه يُعد باطلًا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام القانون أو دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق.

يحظر على جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتهما، وكذلك مكاتب وفروع التوثيق، القيام بأي عمليات تسجيل أو توثيق أو إثبات تاريخ أو تصديق على توكيلات أو تنازلات أو تعاملات على وحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي خلال فترة الحظر المحددة.

يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام للوحدات السكنية، أو من تاريخ اعتماد صلاحية إشغال المباني المقامة على الأراضي.

يُستثنى من الحظر، الحالات التي تحصل على موافقة صريحة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، قيد الرهن أو الامتياز أو التوكيلات الصادرة لصالح جهات التمويل العقاري.

وقد طالبت المصلحة كافة الإدارات العامة للتفتيش الفني، وأمناء المكاتب، والمساعدين، والجهات الرقابية، بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاتها في كافة المعاملات العقارية ذات الصلة.

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

أصدرت عيادة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، بيانا بعد قرار وزارة الصحة بغلق العيادة الخاصة بها.

وقالت شام الذهبي في بيان:" نظرًا لما أُثير عن بعض اللَّغَط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن الذي يتم هو مُجرد إشتراطَات من إدارة العلاج الحُر بوزارة الصحة المصرية وجاري العمل على تنفيذ هذه الإشتراطَات.

وأكدت أنه فَور تنفيذ هذه الإشتراطَات سوف يُعاود المركز مباشرةً نشاطه بالشكل الأمثلْ.

أعلنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن غلق عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وجاء ذلك خلال حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصهم، وباقتحام قوات الأمن والجهات المعنية تبين عدم توافر اشتراطات التراخيص الخاصة بالعيادة المذكورة كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة وتم تشميع وغلق العيادة لابنة الفنانة أصالة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية حار على الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ لتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (هـ)، الصادر في 9 أبريل 2025، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1162 لسنة 2025، بشأن الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

ونصت المادة الأولى لـقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على "اعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة".

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة.

وشمل قرار رئيس الوزراء 28 كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالجيزة بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

وضم القرار أيضًا (52) كشفًا بالإحداثيات، و(3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع، ومشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

إحالة عدد من العاملين بالأوقاف للنيابة، والوزارة: لا تهاون في أي تقصير

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.

جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 مكرر (أ)، الصادر في 16 يناير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإجازات المقبلة، ومنها إجازات شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الإثنين الموافق ٢١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

-قرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء."

-وقرر رئيس الوزراء رقم 1380 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو عام 2025 ميلادية إجازة رسـمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال".

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