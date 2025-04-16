قرار مهم من الشهر العقاري بشأن تسجيل وحدات الإسكان الإجتماعي

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا، يتضمن توجيهات لمكاتبها والمأموريات التابعة لها، بالإضافة إلى مكاتب التوثيق وفروعها، بشأن التعاملات العقارية المتعلقة بوحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي.

ويأتي هذا المنشور استنادًا إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث نصت المادة الرابعة من القانون على التزام المنتفعين باستعمال الوحدات السكنية كمقر سكن دائم لهم ولأسرهم، وعدم التصرف فيها أو بجزء منها بأي صورة من صور التعاملات قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

كما حظرت المادة على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور نفس المدة من تاريخ اعتماد شهادة الصلاحية للإشغال من الجهة المختصة.

وأكّد المنشور أنه يُعد باطلًا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام القانون أو دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق.

وفي ضوء كتابين رسميين من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، يحظر على جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتهما، وكذلك مكاتب وفروع التوثيق، القيام بأي عمليات تسجيل أو توثيق أو إثبات تاريخ أو تصديق على توكيلات أو تنازلات أو تعاملات على وحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها.

يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام للوحدات السكنية من تاريخ اعتماد صلاحية إشغال المباني المقامة على الأراضي.

ويُستثنى من الحظر ما يلي:

الحالات التي تحصل على موافقة صريحة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.

قيد الرهن أو الامتياز أو التوكيلات الصادرة لصالح جهات التمويل العقاري.

وقد طالبت المصلحة كافة الإدارات العامة للتفتيش الفني، وأمناء المكاتب، والمساعدين، والجهات الرقابية، بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاتها في كافة المعاملات العقارية ذات الصلة.

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