وزير الصحة يبحث التوسع في خطوط الإنتاج الدوائية المحلية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدا من ممثلي إحدى الشركات للصناعات الدوائية، لمناقشة خطة التوسع في الخطوط الإنتاجية الدوائية المحلية، وتطوير صناعة الدواء بمصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن بحث آفاق التعاون للتوسع بملف الاستثمار الدوائي والتصدير لمختلف دول العالم.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الشركة في ملف الدواء، حيث تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية، ويبلغ حجم انتاجها السنوي من المستحضرات الدوائية نحو مليار مستحضر دوائي، كما أنها تسير وفق نهج واضح للتوسع في خطوط الإنتاج.

زيادة الإنتاجية الدوائية محلية الصنع

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الاجتماع شهد تبادل الأفكار والرؤى بشأن التعاون للتوسع في زيادة الإنتاجية الدوائية محلية الصنع، وكذلك بحث الآليات المتبعة لتحقيق المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة المصرية بالتوسع في توطين الصناعة الدوائية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع، على امتلاك مصر لقدرات فنية وكوادر بشرية تؤهلها لأن تكون مركزًا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بملف الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة لديها رؤى مستقبلية واعية بملف الصناعات الطبية باختلاف أنواعها.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة.

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