الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد الموجة الحارة المقبلة (فيديو)

الموجة الحارة، فيتو
الموجة الحارة، فيتو
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الموجة الحارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد الموجة الحارة أو ارتفاع درجات الحرارة.

 

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة 

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": بدءًا من يوم الخميس المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتصل الي 30 الجمعة والسبت وتتجاوز الـ 30 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل.

 

عودة العواصف الترابية والرملية 

ولفتت إلي أنه من الوارد تكرار العواصف الترابية والرملية خلال فصل الربيع، ولكن الأمور مستقرة حتى نهاية الأسبوع.


وتابعت:"سنعود مجددًا الأسبوع المقبل للأجواء الحارة خلال فترة النهار، ولكن البرودة ستظل تسيطر خلال ساعات الليل"
 

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