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خارج الحدود

الإدارة الأمريكية تحل وكالة حكومية بزعم تصديها للتضليل الإعلامي

علم أمريكا، فيتو
علم أمريكا، فيتو

حلت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وكالة حكومية كانت تعنى بالتصدي للتضليل الإعلامي الأجنبي، معتبرة أن قرارها يصب في جهود صون حرية التعبير.

ويأتي إغلاق "مركز التصدي للتلاعب بالمعلومات والتدخل من الخارج، المعروف سابقا باسم مركز الالتزام العالمي، فيما يحذر خبراء من تزايد خطر انتشار حملات التضليل الإعلامي المدبرة من خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا.

وفي ديسمبر، قبل أسابيع قليلة من مراسم تنصيب دونالد ترامب، أخفق الكونجرس الأمريكي في تمديد تمويل الوكالة التي يتهمها الجمهوريون بممارسة رقابة على أصحاب الطروحات المحافظة، بحسب "فرانس برس".

وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو إغلاق الوكالة، مؤكدا أنه يعود للمسؤولين الحكوميين صون حق الأمريكيين في ممارسة حرية التعبير وحمايته.

وقال روبيو في عهد الإدارة السابقة، أنفق هذا المكتب الذي يكلف دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون دولار في السنة ملايين الدولارات في مساعيه لإسكات أصوات أمريكيين يفترض به أن يكون في خدمتهم وممارسة رقابة عليهم، مؤكدا انتهى الأمر اليوم.

تخفيض الميزانية بنسبة 50% تقريبا

يأتي هذا الإعلان فيما يُتوقع أن تقترح وزارة الخارجية تقليصا غير مسبوق في الشبكة الدبلوماسية الأمريكية، مع إغلاق برامج وسفارات حول العالم لتخفيض الميزانية بنسبة 50% تقريبا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ولطالما كان مركز الالتزام العالمي الذي أنشئ سنة 2016 تحت مجهر الجمهوريين الذين يتهمونه بمراقبة الأمريكيين.

ومع إغلاقه، تصبح وزارة الخارجية للمرة الأولى منذ 8 سنوات بلا جهاز مكلف بالتصدي للتضليل الإعلامي الخارجي،  وهو لم يسلم أيضا من انتقادات الملياردير إيلون ماسك الذي اعتبره تهديدا للديمقراطية.

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الإدارة الامريكية الصين روسيا ترامب الكونجرس

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