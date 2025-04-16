القبض على عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على عاطلين، أثناء ترويجهما مواد مخدرة مستخدمين دراجة نارية بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم التحفظ عليهما وتحريز المضبوطات والدراجة النارية.

ضربة لتحار المخدرات بالفيوم

كان تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية، عن عاطلين يستقلان دراجه نارية، وبحوزتهما كمية من المخدرات، يروجان لها بدائرة المركز، واثبتت التحريات إلى صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت مأمورية الضبط التي يقودها الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون المباحث، من القبض على كل من" محمود. أ "، وحسام. ن " وشهرته ننجا، وبحوزته 250 كيس من مخدر الايس، و125 كيس من مخدر الشابو، أثناء محاولتهما الترويج لتجارتهما المشبوهة، كما عثر بحوزتهما علي مبلغ مالى وهواتف محمولة، وسلاح ناري، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وقرر وكيل النيابة، احتجازهما لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولي التحقيق.

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