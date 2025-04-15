50 ألف جنيه جوائز، محافظ الوادي الجديد يشهد ختام سباق "بغداد" للهجن والفروسية

أسدلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الستار على فعاليات "سباق بغداد للهجن والفروسية" بمركز باريس، والذي حظي برعاية وحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ونائب المحافظ حنان مجدي، وقيادات تنفيذية ومحلية وعدد من مشايخ القرى والعائلات، وذلك في مشهد يجسد أصالة التراث وعراقة الرياضات الصحراوية.

شهد سباق البطولة المحلية مشاركة 80 من الهجن، وتنافسًا حماسيًا بإجمالي 5 أشواط، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الإثارة الرياضية وجماليات التراث الصحراوي، إلى جانب توزيع جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، واختتمت الفعاليات بتسليم كأسي البطولة للفائزين في عدد الأشواط وفقًا لزمن الوصول في المضمار.

وقام محافظ الوادي الجديد بتسليم كؤوس البطولة للفائزين بالأشواط الأولى، وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز العشرة الأولى، مشيدًا بالمستوى التنظيمي للسباق والإقبال الجماهيري الكبير الذي يعكس اهتمام أهالي المحافظة برياضة الهجن، مؤكدًا على أن هذه الفعالية السنوية ترسخ مكانة المحافظة التاريخية كوجهة رائدة للرياضات التراثية، وتسهم في تنشيط السياحة المحلية وتعزيز الاقتصاد الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية المحافظة في استثمار مقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة.

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