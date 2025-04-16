الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمي دون ترخيص في الدقي للنصب على الدارسين

ضبط كيان تعليمى دون
ضبط كيان تعليمى دون ترخيص فى الدقي للنصب على الدارسين

ضبطت مباحث الأموال العامة، كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية لتسهيل العمل بالشركات.

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الدقي  

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة في إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان  ضبطه، وبحوزته (عدد من استمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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