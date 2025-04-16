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حوادث

عقب تداول فيديو، القبض على قائد سيارة يسير عكس الاتجاه فى 6 أكتوبر

ضبط المتهم،فيتو
ضبط المتهم،فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بقيادة سيارته الملاكى وإعتلاء الجزيرة الوسطى للطريق.. وضبط مرتكب الواقعة.

 

سلم نفسه بتصوير الفيديو أثناء المخالفة.. القبض على قائد سيارة لسير مخالف فى مدينة 6 أكتوبر 
سلم نفسه بتصوير الفيديو أثناء المخالفة.. القبض على قائد سيارة لسير مخالف فى مدينة 6 أكتوبر 


 قائد سيارة يسير مخالف فى مدينة 6 أكتوبر 

 

بدأت تفاصيل الواقعة برصد أجهزة الأمن، مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بتصوير نفسه أثناء قيادته سيارته الملاكى وإعتلائه الجزيرة الوسطى "أعلى الرصيف" إلى الطريق البطىء "الخدمات" بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

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وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بالجيزة وتبين إنتهاء رخصة التسيير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارة حيال السيارة وقائدها.

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فيديو سيارة أكتوبر مخالفات المرور مديرية أمن الجيزة وزارة الداخلية عقوبة انتهاء رخصة التسيير

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