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(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا، يخوض بايرن ميونخ الألماني مواجهة هامة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا “سان سيرو” في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ 

تنطلق مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

تذاع مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025 

وتقدم “فيتو” بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025.

 

تشكيل إنتر المتوقع ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دارميان، باريلا، تشالهان أوجلو، مخيتريان، أوفستو.

خط الهجوم: تورام، مارتينيز.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

وجاء التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان في لقاء الليلة كالتالي:

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: لايمر، داير، كيم، جوريرو.

خط الوسط: كيميتش، جورتيسكا، أوليسي.

خط الهجوم: ساني، هاري كين، مولر.

 

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق النيراتزوري علي البايرن بملعب الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل البرسا علي حساب بوروسيا دورتموند رغم الخسارة في مباراة الاياب 3-1 لتفوقه ي مواجهة الذهاب بالفوز 4-0.

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مواطنه باير ليفركوزن بمجموع 5-0 بعد الفوز ذهابا 3-0 وإيابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-0، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب فينورد الهولندي.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة  سيميوني إنزاجي، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة المشوار نحو حصد اللقب الرابع في تاريخه مع البطولة القارية.

فيما يسعى بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومبانى المدير الفني، إلى تعويض خسارة الذهاب عبر خطف بطاقة نصف النهائي من الإنتر على أرضه ووسط جمهوره.

ويسعي العملاق الألماني لمواصلة الزحف نحو حصد اللقب السابع من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي  بعدما حقق البايرن بطولة دوري الأبطال نسخة عام 2020 حينما توج باللقب مع مدربه السابق هانز فليك، على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز بهدف دون رد.

 

تاريخ مواجهات إنتر ضد بايرن ميونخ

والتقي بايرن ميونخ وإنتر ميلان في 10 مواجهات سابقة، كان التفوق من نصيب الفريق البافاري خلال الفوز في 5 مباريات مقابل الخسارة 4 مرات والتعادل مرة واحدة، وأحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقوا 11 هدفًا.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق النيراتزوري على البايرن بملعب الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

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تشكيل إنتر المتوقع ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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