الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران.

وفي سياق أخر كانت الولايات المتحدة خففت من مطالبها بشأن استرداد المساعدات من أوكرانيا خلال المحادثات بشأن صفقة اقتصادية بين البلدين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

إعلان آى فاينانس الجديد

بعد جولة مفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي، خفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديراتها للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ بدء الغزو الروسي الشامل من 300 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.

وهذا يُقربها من تقدير أوكرانيا نفسها الذي يتجاوز 90 مليار دولار.

وتضغط إدارة ترامب على كييف للتوصل إلى اتفاق لتقاسم أرباح مشاريع الاستثمار الأوكرانية المستقبلية، بما في ذلك في قطاعي المعادن والبنية التحتية.

وتعتبر واشنطن هذا الاتفاق تعويضًا عن عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة وغيرها من المساعدات التي قدمت للبلاد في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.