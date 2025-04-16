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خارج الحدود

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران

الخزانة الامريكية،فيتو
الخزانة الامريكية،فيتو

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء،  فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران.

وفي سياق أخر كانت الولايات المتحدة خففت من مطالبها بشأن استرداد المساعدات من أوكرانيا خلال المحادثات بشأن صفقة اقتصادية بين البلدين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

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بعد جولة مفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي، خفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديراتها للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ بدء الغزو الروسي الشامل من 300 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.

وهذا يُقربها من تقدير أوكرانيا نفسها الذي يتجاوز 90 مليار دولار.

وتضغط إدارة ترامب على كييف للتوصل إلى اتفاق لتقاسم أرباح مشاريع الاستثمار الأوكرانية المستقبلية، بما في ذلك في قطاعي المعادن والبنية التحتية.

وتعتبر واشنطن هذا الاتفاق تعويضًا عن عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة وغيرها من المساعدات التي قدمت للبلاد في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.

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