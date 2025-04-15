الثلاثاء 15 أبريل 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك الأحد والإثنين المقبلين

البنك المركزي
البنك المركزي

 قال البنك المركزي إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025.

وأضاف البنك في بيان له على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

 

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

 

إجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال 

 ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية خلال الفترة المقبلة، والتي شملت أيضًا اعتبار الخميس 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بدلًا من الجمعة 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك اعتبار الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

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البنك المركزى تعطيل العمل بكافة البنوك شم النسيم عيد القيامة
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