تأجيل الامتحانات الشهرية بالجيزة إلى ما بعد 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تأجيل الامتحانات الشهرية لجميع المراحل التعليمية إلى ما بعد يوم 24 أبريل، وذلك بمناسبة إجازة عيد تحرير سيناء.



وأوضح عطية في تصريحات خاصة لفيتو أن هذا القرار يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب وتمكينهم من الاستمتاع بالإجازة الرسمية، وتجنبًا لتداخل مواعيد الامتحانات مع هذه المناسبة الوطنية.



المواعيد الجديدة للامتحانات الشهرية

وأكد مدير المديرية على أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها الجديدة بعد انتهاء الإجازة، يوم 26 إبريل للمدارس التي تعمل يوم السبت، ويوم 27 إبريل للمدارس التي تبدأ يوم الأحد.



ودعا مدير المديرية الطلاب إلى استغلال هذه الفترة في مراجعة دروسهم والاستعداد الجيد للامتحانات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

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