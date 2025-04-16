جرعة مخدرات زائدة، استدعاء زوج سيدة توفيت داخل منزلها في الغربية

أمرت النيابة العامة في الغربية باستدعاء زوج سيدة عشرينية عثر عليها متوفية داخل عش الزوجية بقرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى لسماع أقواله، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت التحريات الاولية أن الوفاة ناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

بداية البلاغ والتحرك الأمني

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة المحلة بلاغًا من أهالي قرية القيصرية، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية بـ محافظة الغربية برفقة قوات من الشرطة النظامية والسرية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، عثرت القوات على جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تُدعى "د.ن"، داخل منزل الزوجية، حيث ظهرت عليها علامات وفاة مفاجئة.

نقل الجثمان والتحقيقات الأولية

تم الدفع بسيارة إسعاف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، ومنها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، لاستكمال الإجراءات الطبية والشرعية.

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوج المتوفاة، على خلفية الاشتباه في تورطه بالحادث، خاصة في ظل تداول أنباء عن وجود خلافات أسرية بين الزوجين.

التحريات: لا شبهة جنائية

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن المفاجأة تمثلت في تقرير الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن سبب الوفاة ناتج عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، ما ينفي وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل إدارة البحث الجنائي تحرياتها حول الملابسات المحيطة بالحادث.



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