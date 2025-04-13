التضامن تطلق المرحلة الثالثة لمبادرة "أنا موهوب" من الغربية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثالثة لمبادرة "أنا موهوب" من محافظة الغربية بالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل واليونيسف لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

أهداف مبادرة “أنا موهوب”

وأكدت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن مبادرة "أنا موهوب" تعمل على الاستثمار فى المستقبل وبناء مجتمع مبدع ومبتكر، وذلك من خلال اكتشاف مواهب الأطفال الواعدة وتنميتها، وتمكين الأطفال من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، حيث تستهدف المبادرة 1000 طفل فى 6 محافظات.

مكافحة عمالة الأطفال

وأضافت الشبراوى أن المبادرة تستهدف اكتشاف قدرات الأطفال في مجالات عديدة من الفنون، العلوم، الرياضة، الأدب، وتنمية ودعم المواهب المكتشفة من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل إبداعية على أيدى متخصصين لتأهيل الأطفال للاشتراك بالمسابقات مع رفع وعي الأسر بأهمية رعاية المواهب وتوفير الدعم اللازم للأطفال الموهوبين، فضلا عن تأهيل وتدريب العاملين في أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال على اكتشاف المواهب وتنميتها وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال للتجربة والاستكشاف والتعبير عن أنفسهم.

وأوضحت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي أن الفعالية التى نظمت بالغربية شهدت إقبالًا واسعا من الأطفال،حيث تم تصفية الأطفال المتقدمين وتصعيد 177 ابنا وابنة من إجمالي 199 ابنا وفق استخدام منهجيات موثقة إجراء اختبار "المصفوفات المتتابعة الملونة" لاختبار "مقياس روجرز للذكاءات المتعددة" بمساعدة فريق العمل.

وأضافت عمر أن المبادرة نجحت في اكتشاف مجموعة كبيرة من الأطفال الموهوبين في مختلف المجالات وأظهرت البرامج التدريبية فعالية في تنمية مهارات الأطفال وتطوير مواهبهم، كما ساهمت المبادرة في رفع وعي الأسر بأهمية رعاية المواهب وتشجيع الإبداع لدى الأطفال.

وشهد إطلاق المرحلة الثالثة عددا من الفعاليات، حيث تم توزيع الأطفال وفق قدراتهم على المواهب المختلفة كما عقد جلسة حوارية مع الآباء، والأمهات للتوعية بتنمية قدرات أبنائهم وشهد اليوم عرضا لمسرح العرائس للأطفال.

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