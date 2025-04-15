طنطا تتزين احتفالا بـ "رجبية السيد البدوي"

تعيش مدينة طنطا بمحافظة الغربية في هذه الأيام أجواء روحانية واحتفالية فريدة، حيث يحتفل الآلاف من المريدين ومحبي آل البيت بمولد "رجبية السيد البدوي"، أحد أبرز المناسبات الدينية الصوفية التي تُقام سنويًا في منتصف شهر أبريل، وتستمر أسبوعًا كاملًا من الزحام والابتهال والفرح حيث بدأ الاحتفال الجمعة الماضية وينتهي الخميس القادم .

يعد هذا المولد المعروف بـ"الرجبية" الاحتفال الأصغر ضمن احتفالين يُقامان سنويًا تكريمًا للقطب الصوفي الكبير، سيدي أحمد البدوي.

يعود أصل الاحتفال إلى عادة قديمة ينسبها المؤرخون إلى التاجر رجب العسيلي، الذي كان يتكفل بكسوة جديدة لمقام السيد البدوي، ويُحملها في موكب مهيب على جمل، لتصل إلى المسجد الأحمدي بطنطا حيث يرقد الجثمان الطاهر.

أسبوع من الفرح والروحانيات

منذ بداية الأسبوع، تتحول مدينة طنطا إلى لوحة احتفالية نابضة بالحياة. الخيام تنصب، الأعلام ترفرف، والأنوار تزين الشوارع المحيطة بالمسجد الأحمدي، فيما تتعالى أصوات المدائح النبوية وفرق الإنشاد الصوفي.

ومع حلول الليلة الختامية، التي توافق الخميس القادم، تبلغ الأعداد ذروتها، وتكتظ شوارع المدينة بمئات الآلاف من الزوار من مختلف محافظات مصر، بل ومن دول عربية وإسلامية عديدة.

من هو السيد البدوي؟

البدوي، أو كما يُلقب بـ"شيخ العرب"، هو أحمد بن علي بن إبراهيم، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وُلد عام 596 هـ بمدينة فاس المغربية، وبرز منذ صغره بعلمه وتقواه، حيث حفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنوات وتفقه على المذهب المالكي، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي أثناء إقامته بمكة.

عرف السيد البدوي بكثرة العبادة والزهد، وكان يُلقب بـ"الملثم" و"الصامت" لتقشفه الشديد واعتزاله الناس لفترات طويلة. أقام سنوات في مكة ثم العراق قبل أن يستقر في طنطا عام 663 هـ، حيث أسس طريقته الصوفية المعروفة بالطريقة الأحمدية أو البدوية.

تأثيره الديني والمجتمعي

لم يكن السيد البدوي مجرد متصوفٍ ناسك، بل كان له دور اجتماعي وعسكري بارز، إذ رَبّى رجالًا ساهموا في قتال الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع، وكان من أبرز تلاميذه: عبد العال، عبد المجيد، سالم المغربي، وقمر الدولة. كما زاره عدد من كبار الحكام، أبرزهم السلطان الظاهر بيبرس.

له مؤلفات دينية محدودة منها "فتح الرحمن"، و"وصايا إلى عبد العال"، إلى جانب كتاب فقهي على المذهب الشافعي. وقد توفي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول، ودفن في مقامه الحالي بمدينة طنطا، الذي بات مزارًا سنويًا لملايين الزوار.

الاحتفال الكبير في أكتوبر

وإلى جانب "الرجبية"، يُقام الاحتفال الأكبر بمولد السيد البدوي في شهر أكتوبر من كل عام، ويُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، يشارك فيه الملايين، وتتحول طنطا إلى محج صوفي وروحي فريد، يعكس عمق التراث الديني المصري وتعلّق الناس بأولياء الله الصالحين.

رجبية السيد البدوي.. ليست مجرد ذكرى

في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة، تظل "رجبية السيد البدوي" نموذجًا حيًا لاستمرارية الروح الشعبية المصرية، الممتزجة بالحب والولاء والتصوف. مولد وصاحبه حاضر، ليس فقط في الذاكرة، بل في القلوب والمواكب والصلوات.

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