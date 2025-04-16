كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور يظهر خلالها أحد الأشخاص حاملًا لأسلحة نارية، وتضمن منشور الصور ادعاءات بقيامه وآخرين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين في محافظة الجيزة.

وكشفت التحريات عدم صحة تلك المزاعم.

الداخلية تكشف حقيقة صور متداولة لشخص يحمل أسلحة ويمارس البلطجة بالجيزة

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى خلافات عائلية بين الشخص الظاهر في الصور وطليقته، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين.

وبمواجهته، أقر بأن طليقته حصلت على الصور من هاتفه المحمول وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل انتقامًا منه بسبب الخلافات القائمة بينهما، وهو ما أيدته الأخيرة خلال استجوابها.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الأسلحة التي ظهرت بالصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

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