الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التمثيل التجاري بجدة: السعودية مركز محوري للتصدير ومنصة لدول الخليج

الوزير المفوض التجاري
الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع

أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بمدينة جدة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية

 جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات  الندوة الإلكترونية عبر تطبيق "زووم"  والتى نظمها  المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية"، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدّرة.

 

 السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة 

وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية

 

منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج

وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم.

التصديرى للصناعات الغذائية: نستهدف رفع الصادرات 20%

التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة عن فرص تنمية الصادرات المصرية إلى إنجلترا، غدا

وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.

 وتابع: "ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية

مواد متعلقة

880 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي

كيف تؤثر الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية ؟ 330 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية لأمريكا.. و5 فرص تصديرية لمنتجات غذائية مصرية بالسوق الأمريكي
ads

الأكثر قراءة

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

مفاجأة بقائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

"بلبن" المطارد داخل مصر وخارجها، من نجم الشباك إلى متهم بالتسمم

تعرف على رد نادي الزمالك على محضر زيزو

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

خدمات

المزيد

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية