التصديرى للصناعات الغذائية: نستهدف رفع الصادرات 20%

أكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يتطلع الى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، خلال 2025 بنسبة نمو 15% لـ 20 %

قفزة فى صادرات الصناعات الغذائية.. 6 مليار دولار بنمو 21% خلال 2024

وقالت أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

وأشارت إلى أن قطاع تصنيع الأغذية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

وأوضحت أن المجلس يتطلع للاشتراك في معارض دولية اخرى منها إنجلترا والسعودية وتركيا وموسكو وألمانيا واليابان وأيضا القيام بعدد من البعثات التجارية مثل جنوب أفريقيا وموريتانيا وكازخستان.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

وفيما يلي نظرة تفصيلية لأداء الصادرات خلال عام 2024 وأهم الأنشطة التي نفذها المجلس لدعم القطاع:

1- تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%.

2- يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%.

3- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%.

4- باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

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