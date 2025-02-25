التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة عن فرص تنمية الصادرات المصرية إلى إنجلترا، غدا

يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة عن فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى إنجلترا، غدًا الأربعاء من خلال تطبيق زووم.

ويأتي تنظيم الندوة بمناسبة المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والمقرر انعقاده في الفترة من 17 إلى 19 مارس، ويتم تنظيم الندوة بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومكتب التمثيل التجاري المصري في لندن.

قفزة في صادرات الصناعات الغذائية.. 6 مليار دولار بنمو 21% خلال 2024

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، حيث تبلغ قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويدعم أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى مساهمته بـ14% من إجمالي الصادرات المصرية.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

وكشف محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.



قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

وفيما يلي نظرة تفصيلية لأداء الصادرات خلال عام 2024 وأهم الأنشطة التي نفذها المجلس لدعم القطاع:

1- تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%.

2- يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%.

3- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%.

4- باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024

• أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024 كالتالي:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%.

2- يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

3- ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

4- أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

5- فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

6- هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%.

7- الأردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%.

8- المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%.

9- اليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

10- في المركز العاشر الإمارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

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