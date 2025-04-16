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رياضة

بعثة بيراميدز تطير اليوم إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لموقعة أورلاندو

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تغادر بعثة فريق بيراميدز اليوم الأربعاء إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لملاقاة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق السماوي تدريبه الختامي بالقاهرة اليوم الأربعاء بستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.  

 

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز


ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو في السادسة من مساء السبت المقبل، على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري.


حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز


ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.


والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا،  وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.


فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا


وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.

وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.


وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.


كما تأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود


ويخوض فريق بيراميدز مواجهة نظيره حرس الحدود في السابعة مساء اليوم الأربعاء بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)، بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا.

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