دوري أبطال أوروبا، يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

ويلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد وأرسنال مع باريس سان جيرمان، وذلك في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حكام مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأرسنال



تذاع مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المباراة، للبحث عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي إذ يحتاج الي عدم الخسارة بأكثر من هدفين للتأهل للدور المقبل أو تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة .

فيما يحتاج ريال مدريد إلى تحقيق الفوز أمام أرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية أو ضربات جزاء لحسم بطاقة الصعود.

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي من ملعب واندا ميتروبوليتانو علي حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

فيما تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد أرسنال

والتقي ريال مدريد وأرسنال خلال 3 مباريات سابقة، كان التفوق من نصيب الجانرز في مباراتين، ولم يحقق المرينجي أي فوز أمام الفريق الإنجليزي وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل.

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